Lover, Stalker, Killer: online daten ontaardt in nachtmerrie

In de openingsscène wordt al gesuggereerd dat Kroupa waarschijnlijk te maken heeft met een stalker en dat de boel onoverkomelijk gaat escaleren. Het is alleen spijtig dat je de grote wending, die zich in de derde akte aandient, al wel aan ziet komen. En tegelijkertijd is dat problematisch: een échte menselijke tragedie is weer verpakt in een sensationele true-crime-film. Tóch is Lover, Stalker, Killer de moeite waard, omdat documentairemaker Sam Hobkinson zo’n beetje alle betrokkenen voor de camera wist te krijgen. En ook niet onaardig: omdat Hobkinson sympathieke, atypische politieagenten weet te interviewen. Dat levert verfrissende perspectieven op.