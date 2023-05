Love S2: harde realiteit en imperfecte liefde. • Netflix , Recensie • 11-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Gus en Mickey stellen hun verwachtingen aan de start van het tweede seizoen.

Als we de vele tv-series mogen geloven hebben ‘jongeren’ uit de Generatie Y (geboren tussen 1979 en 1994) het maar zwaar. Geluk, zo stelt een bekende formule, is immers de realiteit min onze verwachtingen. En laten juist de mensen uit Generatie Y zijn opgegroeid met onrealistisch hoge verwachtingen, waar we allemaal unieke sneeuwvlokjes zijn en de wereld aan onze voeten ligt. Om dan te ontdekken dat per definitie niet iedereen speciaal kan zijn en dat vinden dat je briljant bent – hoi Hannah Horvath! – niet betekent dat werkgevers dat ook zo van je aannemen.

Het is een harde realiteit waar ook Gus (Paul Rust) en Mickey (Gillian Jacobs) in Love mee worstelen. ‘Dit is toch het moment in ons leven dat alle coole dingen gebeuren?’ verzucht een werkloze leeftijdsgenoot tijdens een paddo-trip. Toch komt die veelbelovende carrière maar niet op de sushiband voorbij. Mickey zit vast als assistente bij een radioprogramma, en de pogingen van studiebegeleider Gus om door te breken als scriptschrijver liepen vorig seizoen desastreus af.

Op het liefdesgebied maken de twee er helemaal een knoeiboel van, net als hun generatiegenoten uit series als Girls , Fleabag , Crazy Ex-Girlfriend en You’re the Worst overigens. Allemaal zijn ze gehersenspoeld met het idee dat ze moeten blijven zoeken naar die ene zielsverwant, bij wie de seks altijd geweldig is en nooit iets hoeft te worden uitgepraat. Judd Apatow, Lesley Arfin en Rust hebben in Love duidelijk geen last van dergelijke waanideeën. Gus en Mickey lijken voor niemand de perfecte keuze, laat staan voor elkaar. Gus is de passief-agressieve nerd, met wel het uiterlijk maar niet de charme van Woody Allen (‘Ik ben geen Warren Beatty, ik ben niet eens Ned Beatty’), Mickey de koele blonde nymfomane, die verslaafd is aan het verslaafd zijn. En toch is er een connectie.

Aan het begin van het tweede seizoen staan de twee hoofdrolspelers een stuk realistischer in de relatie – al zijn ze niet per se een stuk wijzer. Zo blijkt Mickeys goede voornemen om één heel jaar geen seks te hebben als snel net iets te ambitieus en blijft Gus zichzelf op even hilarische als pijnlijke wijze saboteren op de set van de tv-serie Witchita. Ze zijn nog steeds vooral met zichzelf bezig, maar zetten wel de deur voor de ander op een kiertje.

Ze zijn niet eens het vreemdste koppel. Die eer gaat naar Mickeys parttime collega (en fulltime jokkebrok) Truman en zijn begripvolle kickboksende vriendin (als er één koppel een spin-off verdient, is dit het). Gus en Mickey zijn niet twee perfect op elkaar aansluitende puzzelstukjes – en of ze samen de eindstreep halen blijft verre van zeker – maar wat maakt het uit? Niemand is perfect. En we hebben het al moeilijk genoeg, oké!



