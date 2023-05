I love Dick S01: eerlijk, rauw en intelligent • Amazon , Serie , Recensie • 12-05-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De driehoeksverhouding tussen echtlieden Chris en Sylvere en een charismatische professor vormt de basis van Amazons nieuwe paradepaardje, de tragikomedie I love Dick.

Nee, weinig mensen zullen de egocentrische hoofdpersonen van I love Dick direct onvoorwaardelijk in het hart sluiten. Maar intrigerend zijn ze wel, filmmaker/veertiger Chris (Kathryn Hahn, eindelijk in de hoofdrol die ze al jaren verdiende) en haar oudere echtgenoot/academicus Sylvere (Griffin Dunne). Hun wat ingedutte relatie krijgt een nieuwe impuls als ze allebei gevoelens ontwikkelen voor de charismatische professor/cowboy Dick (Kevin Bacon in topvorm).

De serie is gebaseerd op het boek van schrijfster Chris Kraus waarin zij in een reeks brieven aan Dick (die later daadwerkelijk bleek te bestaan) haar emoties en haar seksualiteit verkent. De brieven vormen in de serie de catalysator voor een zelfde ontdekkingstocht van de twee echtlieden naar hun relatie en hun onderdrukte verlangens en verwachtingen (en die van mensen in hun omgeving).

Net als de meeste series van Amazon is I love Dick geen onvoorwaardelijke crowdpleaser, iets dat nog wordt versterkt door de habitat van de drie hoofdpersonen: het wereldje waarin kunst en vrije expressie de enige thema's lijken te zijn die er toe doen. Maar tegelijkertijd probeert showrunner Jill Soloway (eerder Six Feet Under en Transparant) met I love Dick wel op een originele en frisse manier de tijdgeest te vatten en te bekritiseren.

De serie voelt eerlijk, rauw, intelligent en probeert de kijker nieuwe inzichten te bieden over de man/vrouw-verhoudingen en (on)gelijkheid in de 21ste eeuw – net zoals de hoofdpersonen dat gaandeweg het verhaal ook krijgen. Het knappe van I love Dick is dat de onvoorspelbare serie (in de eerste paar afleveringen in elk geval) ondanks het vrouwelijke perspectief geen partij kiest; die schone taak laat Soloway aan de kijker zelf.