Louis C.K. verkoopt Horace and Pete aan Hulu

De serie Horace and Pete komt naar Hulu. De streamingdienst sluit een exclusieve deal met Louis C.K. om de tragikomedie uit te zenden.

Louis C.K. betaalde Horace and Pete destijds helemaal uit eigen zak en bood hem daarna – zonder reclame te hebben gemaakt – vanuit het niets aan op zijn website. De komiek zou later op de radio bij Howard Stern toegeven dat die strategie niet had gewerkt. Uiteindelijk hadden de kosten van de productie hem zelfs in de rode cijfers gebracht. Hij gaf toen ook aan dat hij de uitzendrechten in de toekomst best weleens zou kunnen gaan verkopen, om het uitgegeven geld er op die manier weer uit te halen. De keuze is nu dus gevallen op Hulu, dat – in tegenstelling tot Netflix en binnenkort Amazon – nog niet in Nederland beschikbaar is. Horace and Pete draait om een kroeg in Brooklyn in New York, die wordt gerund door de twee titelpersonages, gespeeld door Louis C.K. en Steve Buscemi. De cast bestaat verder nog uit Edie Falco, Alan Alda en Jessica Lange.