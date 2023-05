Louis C.K. - Hilarious: lang leve onze tekortkomingen • Recensie • 17-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Tegelijkertijd met zijn show Hilarious (2010) brak Louis C.K. definitief door en werd walgen van jezelf geaccepteerd als iets wat eigenlijk onbedaarlijk grappig is.

Ergens halverwege Hilarious heeft C.K. het over de neiging van mensen om alleen nog maar in superlatieven te praten: ‘ We go right for the top shelf of our words now and don't even care what it means.’ En ook de titel van zijn eigen show komt aan bod: ‘Hilarious means that you almost went insane. It's so funny that it almost ruined your life.’

Louis C.K. (Louis Szekely) is een man van vele gezichten. De laatste jaren heeft hij zich bekend gemaakt met niet alleen stand-up comedy, maar ook het bedenken, regisseren, schrijven en produceren van series. Denk bijvoorbeeld aan Lucky Louie, Louie of Horace and Pete. Toch blijft C.K. allereerst een stand-up comedian en zijn shows bieden een directe blik in de materie waarmee hij zich vaak op bovengenoemde vlakken beeldender uiteenzet. Zijn stand-up comedy shows zijn stuk voor stuk cultuur kritisch en leggen de frustrerende tekortkomingen van de mens bloot. En niet zelden neemt C.K. zichzelf als aanleiding in plaats van de medemens.

In iedere show weet C.K. weer te verrassen met observaties die herkenbaar zijn maar waar je toch zelf nooit bewust aan gedacht hebt. Zoals problemen die wij, westerlingen, denken te hebben. C.K. reduceert ze tot problemen die alleen blanken hebben in een wereld die zo perfect is, dat we zelf dingen verzinnen om kwaad over te zijn. ‘We are all just so mad! I hate my phone, it sucks! (…) No it doesn't! It's amazing! The shittiest cell phone in the world is a miracle! Your life sucks around the phone. ’

Ongemerkt krijg je kramp in je kaken naarmate C.K. verder fulmineert in observaties die zo verhalend zijn dat je niet het gevoel hebt te kijken naar iemand die doelbewust grappen maakt om jou te laten lachen. Het opvoeden van zijn twee dochters, de lichamelijke ongemakken en onaantrekkelijkheden van C.K., alle thema's zijn vertegenwoordigd in deze show van bijna anderhalf uur die overigens de allereerste stand-up comedy film was die geaccepteerd werd op het Sundance Film Festival. Van Hilarious word je misschien niet krankzinnig, het is wel een geweldig grappige introductie op de man die anno 2016 in de VS ‘de koning van de komedie’ wordt genoemd.

Louis C.K. - Hilarious: Vanaf 16 september op Netflix