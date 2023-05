Lore: Waargebeurd, maar niet minder gruwelijk • Amazon , Serie , Recensie • 13-10-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Aaron Mahnke vindt in Lore de feiten achter fantastische folklore.

Je moet het de makers nageven, de trailer doet er alles aan om Lore als ‘griezelig’ te verkopen. We zien een shot van een krankzinnigengesticht dat zo uit American Horror Story had kunnen komen, een sinister jongetje zegt dat zijn pop wel degelijk levend is en niet houdt van standjes, en Robert Patrick (Terminator 2) die een ongeziene kracht toeschreeuwt dat hij/zij/het zijn huis moet verlaten. De nieuwe serie van ‘uitvoerend producenten van The Walking Dead en The X-Files’ beloven ‘zes angstaanjagende verhalen,’ waarvan de ‘gruwelijkste’ ‘waar’ zijn. Dat de serie op vrijdag de dertiende uitkomt is dan de kers op de taart.

Maar wie hoopt op bewijs van echte vampiers, weerwolven en bezeten poppen, komt bedrogen uit. Lore doet juist het tegendeel en duikt in de waargebeurde verhalen achter de folklore. Meer Last week tonight: de horroreditie dan een Goosebumps voor volwassenen dus.

Niet dat dat slecht is. Series die zowel informatief als onderhoudend zijn, zijn dun gezaaid.

Lore begon ooit als podcast, waarin verteller Aaron Mahnke op zoek ging naar de feiten achter de fantastische fictie. Bij de tv-serie vormt de commentaartrack van Aaron Mahnke nog steeds de basis, maar nu gecombineerd met animatie en gedramatiseerde scènes (met onder andere Campbell Scott, Adam Goldberg, Colm Feore en Kristin Bauer van Straten in de hoofdrollen).

Elke op zichzelf staande aflevering gaat over de angsten die vaak aan folklore ten grondslag liggen. De angst levend te worden begraven, de vrees dat je geliefde je geliefde niet is, de gedachtegang dat je met een ijspriem in je hoofd af kunt komen van depressies en hallucinaties.

Achter het bijgeloof gaan vaak tragische verhalen schuil. De vader die zijn dode dochter opgroef, haar ribbenkast openbrak en haar hart voerde aan zijn doodzieke zoon, in de – valse – hoop dat zijn laatste nog levende kind niet ook aan tuberculose zou bezwijken. De man die zijn echtgenote levend verbrandde omdat hij dacht dat ze niet zijn echte vrouw, maar een elf in vermomming was. Zijn (algemeen geaccepteerde) redenatie? Als een vrouw plotseling een eigen wil vertoont en zwarte netkousen gaat dragen, dan moet er wel tovenarij in het spel zijn!

In dat opzicht lost Lore een van zijn beloftes uit de trailer wel degelijk in: De gruwelijkste verhalen zijn waar.

Lore, vanaf vrijdag 13 oktober te zien op Amazon Prime