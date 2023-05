Longmire S5: het nieuwe leven bij Netflix • Recensie • 02-10-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Longmire, de cowboycrimeserie gebaseerd op de boeken van Craig Johnson, werd vorig seizoen door Netflix overgenomen. En de dienst was niet van plan er een vredig einde aan te breien.

Seizoen vier sloot, niet erg verrassend gezien de series voorliefde voor cliffhangers, af met het neerschieten van sheriff Walt Longmire (Robert Taylor) en diens vriendin Donna (Ally Walker). Het vorige seizoen is opgepakt door Netflix, en na succes is de serie hernieuwd voor seizoen 5. Netflix pakt wel vaker series op om de annulering ervan te voorkomen en er op die manier een goed einde aan te breien, zoals bij The Killing is gebeurd. De eerste twee afleveringen van Longmire maken echter duidelijk dat Netflix de serie juist een nieuw leven in wil blazen, in plaats van het vredig te laten sterven.

Longmire is in het verleden niet altijd even realistisch geweest. Zo heeft Walt nooit een telefoon bij zich, maar is hij toch altijd bereikbaar. Daarnaast kon Hektor, neergeschoten én gescalpeerd, toch nog een stukje lopen om te sterven in de buitenlucht. Bovendien, hoeveel moorden worden er niet gepleegd in Absaroka County? Wyoming heeft het minste inwoners van de Verenigde Staten en een van de laagste aantallen misdaden per hoofd van de bevolking. Toch vielen er in de eerste twee seizoenen al tweeëndertig doden.

In het nieuwe seizoen lijkt er een einde te komen aan het buitensporige dodental in Wyoming. Er wordt meer gefocust op het uitwerken van de bestaande en nieuwe personages. Walt is nog koppiger dan normaal, maakt fouten, is zwaar bevooroordeeld en blijft wrok jegens Jacob Nighthorse (Adolph Martinez) koesteren. Loyaliteitsvraagstukken geven spanningen, en Walt lijkt zich steeds verder te vervreemden van zijn vrienden en familie. Dit levert een interessant nieuw seizoen op, met voldoende plotwendingen en meer diepte.

Longmire S5, nu op Netflix USA