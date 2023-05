Long Shot: Larry David als Messias in opzienbarende documentaire • Netflix , Recensie • 01-10-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Curieus: de komedieserie van Larry David voorkomt een veroordeling tot moord.

Juan Catalan werd in 2003 gearresteerd voor de moord op de 16-jarige Martha Puebla. Maar Catalan was die avond in het Dodger Stadium in Los Angeles, om een honkbalwedstrijd bij te wonen met zijn dochtertje. Hoe bewijst hij dat hij niet de dader is? In audiomateriaal dat wordt afgespeeld horen we hoe hij tijdens verhoren verbolgen reageert op suggestieve vragen van rechercheurs: ‘Jullie hebben de verkeerde.’ De dienders die zijn belast met de zaak hebben, zo blijkt gaandeweg, niet de intentie om doorwrocht onderzoek te verrichten. Er is een getuige die Catalan heeft gezien op de plaats delict en dat is ruim voldoende, ook voor de vastberaden officier van justitie, die ‘de scherpschutter’ wordt genoemd.

De getuige in kwestie heeft kort na de moord de gelaatstrekken van de schutter omschreven voor een rechtbanktekenaar. De schets lijkt als twee druppels op Catalan en vormt het voornaamste bewijs. Wat ongetwijfeld ook een rol speelt is Catalans etnische achtergrond en het feit dat zijn broer een doorgewinterde crimineel is. Dat is een voedingsbodem voor gedecideerde types als de scherpschutter: die denken dat elke latino een gangster is. Catalan is echter een zachtaardig type; een goede vader wiens reputatie door het slijk wordt gehaald. Moet je voorstellen: je foto op het nieuws.

Jacob LaMendola, de maker van Long Shot (dat staat voor kleine kans), speelt opzichtig met het gevoel van wanhoop. Dat niets en niemand je meer kan redden, als justitie je eenmaal in het vizier heeft. Gelukkig huurt Catalan een deugdelijke advocaat in, die zich gaandeweg weet te profileren als een Messias. Zijn cliënt was bij een honkbalwedstrijd: zijn daar geen beelden van? De televisiebeelden blijken van een te lage resolutie. Werd er niet een televisieshow opgenomen? Ineens dienen zich op de traptreden van de tribune de schaduwrijke contouren aan van Larry David – nog zo’n Messias. Zijn HBO-serie Curb Your Enthusiasm (4de seizoen) werd diezelfde avond opgenomen in het stadion, op enkele meters afstand van Catalan en zijn dochter, die we door het beeld heen zien lopen. De vrijspraak is ineens nabij.

Dan zijn we aanbeland bij de tweede helft van de documentaire: een reeks aan opzienbarende wendingen volgen, en David en andere crew- en castleden van de komedieserie vertellen over deze bijzondere episode. Zelfs de zaak tegen O.J. Simpson komt nog even voorbij. Maar wat vooral bijblijft is een opmerking uit het begin van de film: ‘Het hele leven bestaat uit wat als.’ Want: wat als die camera’s er niet waren geweest? Wat als Catalan überhaupt niet met zijn dochter naar de wedstrijd was gegaan? Dan was het sowieso – en dat is de schrijnende conclusie – wederom een zegetocht geweest voor het gemankeerde Amerikaanse justitiële apparaat.

Long Shot, 29 september bij Netflix

Curb Your Enthusiasm S9, 2 oktober bij Ziggo Movies & Series XL