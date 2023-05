London Spy: Trainspotting in de wereld van MI6 • Netflix , Recensie • 02-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De duistere en beklemmende miniserie London Spy geeft een moderne draai aan het traditionele Engelse spionagegenre.

Danny is een sympathieke losbol met een hang naar drama, romantiek en de zelfkant van het leven. Alex is een bedachtzame jongeman die ‘iets belangrijks’ doet bij de overheid. Wat precies interesseert Danny niet, want wat hem betreft is het liefde op het eerste gezicht; met Alex wil hij oud worden. De doorgewinterde jonge homo zal de onschuldige, maar aantrekkelijke laatbloeier wel even leren wat liefde is. Dat kan natuurlijk niet goed gaan en het duurt dan ook niet lang of Danny vindt een levenloze Alex in een oude scheepskoffer op de zolder van zijn appartement. Gestikt tijdens een uit de hand gelopen SM-sessie luidt de officiële verklaring, maar Danny is er van overtuigd dat het moord was. Zijn maagdelijke adonis zou zich toch niet bezig kunnen houden met zulke ruige seks? Maar achter de persoon Alex blijkt meer te schuilen. De geniale wiskundige werkte voor spionagedienst MI6 en was iets op het spoor gekomen waar hij voor moest sterven.

Zo begint de miniserie London Spy , een voor BBC-begrippen gewaagd project van vijf afleveringen waarin kreunende mannen en blote billen niet worden geschuwd. De serie werd geregisseerd door de Vlaming Jakob Verbruggen die de laatste tijd voornamelijk in Groot Brittannië aan de weg timmert als regisseur van onder andere een aantal afleveringen van Black Mirror. Net als in deze onvolprezen dystopische verhalenserie, voert in London Spy paranoia en beklemming de boventoon.

Het hoogtepunt van de serie ligt precies op de helft. In de derde aflevering komt de zoektocht van de verloren Danny in een nachtmerrieachtige stroomversnelling die voert langs de duistere kanten van Alex’ en zijn eigen verleden: mannen met geld, spionnen zonder medelijden, sadomasochisme, prostitutie en drugs. De stijl doet denken aan de Schotse cultfilm Trainspotting , maar London Spy maakt het allemaal nog iets duisterder en geeft geen ruimte voor relativerende humor.

Naast de prima gecaste Ben Whishaw in de rol van Danny treffen we twee acteerkanonnen die het geheel naar een hoger plan weten te tillen. Jim Broadbent (bekend van vrolijkere rollen als vader van Bridget Jones en als tovenaarsleraar in Harry Potter ) zet een melancholische en gedistingeerde oudere homoseksueel neer die al jaren heimelijk verliefd is op de losbandige Danny, maar zichzelf daarvoor veel te oud vindt. Charlotte Rampling speelt de afstandelijke en manipulerende Frances, de moeder van Alex. Het zijn deze twee acteurs die zorgen voor de hartverscheurendste scènes wanneer het drama zich genadeloos ontvouwt. Want ondanks de spionnen en de seks is London Spy bovenal een aangrijpend drama over het verlies van liefde, jeugd en onschuld.

London Spy is vanaf 1 januari beschikbaar op Netflix.