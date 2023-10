Loki S02E01: spannend spel met tijdlijnen Disney+ , Serie , Recensie • 06-10-2023 • leestijd 2 minuten • 123 keer bekeken • bewaren

© Marvel / Disney

Regisseurs Justin Benson en Aaron Moorhead weten wel raad met de complexiteit van tijdreizen.

Het tweede seizoen van Loki staat nog meer dan het eerste deel in het teken van tijdlijnen. De afleveringen zijn geregisseerd door Justin Benson en Aaron Moorhead, filmmakers die met zinderende indieproducties als Resolution (2012) en Synchronic (2019) al hebben laten zien goed uit de voeten te kunnen met complexe verhaallijnen.

Het regisseursduo spiegelt de kijker een paradox voor: de tijdlijn die door de TVA (Time Variance Authority) al die tijd beschermd werd, staat onder druk. Medewerkers van de TVA willen dat vrije wil weer terugkeert en dat mensen ongebreideld hun levens kunnen leiden. Maar: zodra de tijdlijn niet meer een heiligdom is, dan biedt dat ook kansen voor He Who Remains (Jonathan Majors) om chaos te zaaien. Hoewel Majors' personage, een van de grote bad guys uit het Marvel-multiversum, vorig seizoen werd vermoord door Sylvie (Sophia Di Martino), lijkt de man die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de TVA misschien (naar verluidt in de helft van de afleveringen van het tweede seizoen) toch weer op te duiken.

© Marvel / Disney

Saillant is dat Loki vooralsnog een van de laatste rollen is van Majors, die afgelopen juni in het tijdschrift Rolling Stone negatief in het nieuws kwam. Hij zou verschillende liefdespartners hebben mishandeld. Waarschijnlijk hebben de makers van de reeks hier flink mee geworsteld, maar een sleutelpersonage uit de verhaallijn wissen blijkt (oh, de ironie) een onmogelijkheid.

© Marvel / Disney

Niettemin spelen Benson en Moorhead in Loki vernuftig met metaforen, net zoals ze dat in hun films doen. Je gunt mensen een wereld waarin ze hun eigen keuzes mogen maken, maar die ogenschijnlijke vrijheid gaat soms ook gepaard met risico’s. Loki (Tom Hiddleston) bevindt zich in het tweede seizoen ook min of meer tussen twee werelden: hij lijkt verscheurd te worden door tijdlijnen. Het is fascinerend hoezeer Marvel-producties altijd in moreel opzicht een progressieve boodschap verkondigen, terwijl het bedrijf an sich uiterst kapitalistisch is. (En eigenlijk wil Marvel dat je uitsluitend hun ‘content’ afneemt, maar in het geval van Loki is dat geen straf.)

Loki S02, vanaf vrijdag 6 oktober 2023 wekelijks bij Disney+