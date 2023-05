Liv Tyler gecast naast Kit Harington in Gunpowder

De BBC maakte de cast van Gunpowder bekend. Liv Tyler is één van de namen die aan het ensemble werd toegevoegd.

Gunpowder is een historische dramaserie over Guy Fawkes. Fawkes was in 1605 één van de sleutelfiguren in een complot om de heersende aristocratie uit de weg te ruimen, door het Britse parlement op te blazen. Harington geeft gestalte aan Robert Catesby, de man die het uiteindelijk mislukte plan bedacht. Het is een speciale rol voor de acteur, omdat hij zelf een ver familielid is van Catesby. Liv Tyler ( The Leftovers ) zal in de serie te zien zijn als Catesby’s bezorgde nichtje Anne Vaux. Mark Gatiss (Mycroft Holmes in Sherlock ) speelt Robert Cecil, een spion van de koning, en Peter Mullan ( Top of the Lake ) geeft gestalte aan Catesby’s meer vredelievende vader. Harington (onlangs te zien in Martin Koolhovens Brimstone en binnenkort terug als Jon Snow in Game of Thrones ) is tevens een producent van Gunpowder. De driedelige miniserie is afkomstig van de studio achter Britse series als Broadchurch en Humans