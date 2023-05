Interview: Linda Hakeboom over haar mannen • NPO • 29-11-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

In Linda’s mannen volg je vier mannen met een rauw randje, zoals rapper Lil’ Kleine en danser Timor Steffens. Waarop heb je ze uitgekozen? Ik wilde een serie maken over mannen die heel succesvol zijn in hun vakgebied, waarbij je denkt dat alles lukt. Het zijn een soort killers, en ik wil weten wat daar achter zit. Wat ze doen als ze moe zijn, of hoe het er thuis aan toegaat.

Durfden ze dat te laten zien?

Uiteindelijk wel. Voor ik begin, probeer ik eerst het vertrouwen van iemand te krijgen. Daarnaast geef ik aan dat ik niet wil laten zien wat ze altijd al laten zien. Daar gingen ze akkoord mee. Vervolgens heb ik heel lang met ze opgetrokken. Met Lil’ Kleine ben ik vorig jaar al begonnen. Dan bouw je een vriendschap op, wat het programma enorm ten goede komt.

En wat zie je dan?

Iedereen kent Lil’ Kleine als die jongen met z’n champagneflessen en z’n Rolex. Maar ik heb gezien hoe hij is als bij z’n oma op bezoek gaat. Dan zit-ie daar toastjes met zalm te eten. Iedereen komt ergens vandaan, heeft dingen meegemaakt. M’n grootste uitdaging is om te voelen wat er echt zit.

Hoe vonden je mannen het resultaat?

Ik heb met Timor en Lil’ Kleine al naar hun afleveringen gekeken. Ze waren er stil van. Ik heb dingen opgenomen die ze nooit aan de buitenwereld laten zien. Ze hebben de controle uit handen gegeven. En ze zijn er blij mee.

NPO 3, 29 november, 22:10 uur.