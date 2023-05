Lichting 2016: Stefanie Kolk • 21-02-2017 • leestijd 4 minuten • bewaren

Hoe vergaat het de studenten die vorig jaar met een film afstudeerden aan de Nederlandse Filmacademie? Start van een reeks: Stefanie Kolk reisde met haar afstudeerfilm onder meer naar Libanon en Leeds, maar voelde zich na de studie wel even een leeg ballonnetje.

Stefanie, je vertoonde je afstudeerfilm Clan vorig jaar voor het eerst in het Eye Filmmuseum. Wat gebeurde er daarna met je film ?

De afstudeervertoning in het Eye is een besloten première, dus de officiële wereldpremière volgde daarna, tijdens het Locarno International Film Festival in Zwitserland. Dat was heel bijzonder: het was nog nooit gebeurd dat er op dit festival een filmacademiefilm was geselecteerd.

Hoe was de respons?

Heel erg goed. Het is echt een auteursfilmfestival, dus in die zin paste mijn film daar heel goed. Je bent daar op het festival met filmliefhebbers samen. Na de eerste vertoning, waarvoor Clan werd ondertiteld in drie talen, ontvingen we een lang applaus. Mensen ging staan – het was ook een gigantisch grote zaal gevuld met meer dan duizend mensen. En dan sta je daar met je microfoontje, dat is heel bizar. Ook spreek je natuurlijk veel filmmakers en daar is de respons heel leuk van, want die kijken weer heel anders naar je film. Locarno is een heel leuk festival, het heeft een beetje de glamour maar ook de nerdiness op een goede manier.

[caption id="attachment_9809" align="alignnone" width="640"] Still uit Clan.[/caption]

Waar heeft je film nog meer gedraaid?

Ik reis nog steeds met de film. Dat is echt een aanslag op mijn agenda – maar wel een leuke. Ik ga er over een paar weken mee naar het Glasgow Film Festival. In november draaide Clan in dezelfde week op twee festivals: in Libanon en Leeds. Ik wilde natuurlijk naar Libanon omdat ik daar nog nooit geweest was. De respons was daar niet anders dan in Locarno, maar je hebt er natuurlijk relatief meer mensen uit het Midden-Oosten en ik ben bevriend geraakt met filmmakers uit Saoedi-Arabië en Egypte. Dat is heel bijzonder.

Wat ben je daarna gaan doen?

Ik heb gewoon bedacht: elke keer als het Nederlands Filmfonds een deadline heeft, hebben ze iets van mij op hun bureau liggen. Zo houd ik mezelf actief. Ik weet niet of ze vinden dat ik te hard van stapel loop. De NTR Kort die ik indiende in samenwerking met producent Submarine, Ivan & Adeel, werd gelijk geselecteerd dus dat was heel leuk. Die ga ik draaien in de eerste week van april. Het is een ronder verhaaltje dan Clan, over twee havenwerkers in Rotterdam die een lijk vinden en de politie niet durven te bellen. Daarna heb ik een One Night Stand ingediend waarvan ik in maart hoor of ik die mag ontwikkelen tot een scenario. En nu ben ik iets aan het ontwikkelen met productiehuis New Amsterdam, het voormalige Habbekrats. Dat wordt een iets experimentelere korte film die wat gedurfder is, misschien op een andere manier dan Clan maar ook een ongewone film. Verder heb ik in een talkshow gezeten bij Eye Exposed om over de films van Béla Tarr te praten. Ik begin vanaf deze maand bij een Iers productiebedrijf om kleine producties te maken, commercials en videoclips, om ook weer even geld te verdienen. Een dezer dagen komt een nieuwe videoclip van mij uit voor een zangeres uit Chicago, Sarah Walk.

Het lijkt nu overigens alsof het alleen maar fantastisch gaat, maar de eerste maanden na de academie had ik even helemaal geen nieuwe filmideeën. Op reis met Clan zag ik dan films tijdens die festivals en dacht oh my god , hoe ga ik weer een film maken? De academie is zo druk en vlak erna ben je een beetje een leeg ballonnetje. Alle afgestudeerden uit mijn klas zijn inmiddels hun eigen weg aan het vinden. Iedereen volgt een ander pad en iedereen doet het op zijn eigen manier.

Wat is jouw ideale project?

Dat is altijd mijn volgende project. Het is heel moeilijk om telkens iets beters te maken dan je vorige werk, maar dat probeer ik wel. Op de filmacademie ben je continu in ontwikkeling, dus dan is letterlijk elke film beter dan je vorige. Maar ik hoop dat ik dat vol kan houden en dat het telkens een stapje beter wordt.

Stefanie Kolk (30) studeerde vorig jaar af aan de Nederlandse Filmacademie. Daarvoor behaalde ze een Bachelor of Science in Astrofysica en Biofysica en een Master Science and Business Management. Ze maakte Ten Days Before Spring (2011), Handen, (2015) en afstudeerfilm Clan (2016). Trailers voor Stefanies films zijn te bekijken op stefaniekolk.com. Haar eerste film Ten Days Before Spring is ook online te zien: https://www.youtube.com/watch?v=5L06WpI7TKs