Lichting 2016: Sander van Dijk • 28-02-2017 • leestijd 4 minuten • bewaren

Hoe vergaat het de studenten die vorig jaar afstudeerden aan de Nederlandse Filmacademie? Deel twee in een reeks: Sander van Dijk moest na een hartstilstand alles opnieuw leren, maar oogst nu succes met zijn afstudeerfilm in de VS.

Wanneer heb je besloten je inzending te maken voor de filmacademie?

Ik wilde al films maken sinds mijn achtste. Maar omdat ik geen overtuigende track record had op de middelbare school werd het me heel moeilijk gemaakt, onder andere door mezelf. Dus dat liep veel vertraging op. Toen ik net 22 was, heb ik een hartstilstand gehad waarna ik tien tot vijftien minuten klinisch dood was. Ik heb twee weken in een coma gelegen, en moest daarna maanden revalideren om alles opnieuw te leren: lopen, praten. Ik heb nu nog wat motorische beperkingen, onder meer de fijne motoriek van mijn linkerhand en mijn evenwicht is iets minder. Dus als ik met nieuwe mensen moet werken op de set zeg ik altijd: ik ben geen alcoholist, ik heb een evenwichtsstoornis. Ik heb ook blinde vlekken in mijn gezichtsveld. Wat dat betreft is het interessant dat ik filmregisseur ben geworden terwijl ik niet honderd procent zicht heb. Ik heb gelukkig altijd een cameraman op wie ik blind kan vertrouwen, no pun intended. Ik sta er niet meer zo bij stil, want ik ben zo dankbaar voor wat ik nu al heb kunnen bereiken. Sommige mensen zeggen dat ze het begrepen zouden hebben als ik niet door was gegaan, als ik ergens in een hoekje was gekropen. Maar het was voor mij juist een extra motivatie om op de filmacademie te komen, omdat dat is wat ik altijd al wilde doen. Ik dacht: als dat me lukt dan bewijs ik voor mezelf dat mijn leven nog zin heeft. Dat heeft me vooruit gedreven.

[caption id="attachment_10327" align="alignnone" width="640"] Still uit Dark Machine.[/caption]

Tijdens het Keep an Eye filmfestival viel je afstudeerfilm Dark Machine op omdat het een noir is. Is je film daarna bij andere festivals vertoond?

We hebben de film vooral in de Verenigde Staten ingezonden omdat het veel leent van Amerikaanse genres. Dus ik dacht: die valt daar in de smaak. En dat klopt ook, hij is onder meer geselecteerd voor het Phoenix Film Festival, Boston Science Fiction Festival, Filmstock Film Festival, en het Vail Film Festival in Colorado is net bevestigd. Daarbuiten wordt Dark Machine gedraaid door Simply Shorts in Australië en het Genre Celebration Festival in Hongkong. Het levert niet heel veel op; ik krijg er geen geldprijzen mee en het zijn geen gigantische festivals zoals Sundance of Toronto, maar het is leuk dat hij gezien wordt.

Dark Machine werd afgelopen herfst door de VPRO uitgezonden, kreeg je daar nog reacties op?

Vooral van familie, maar ik kreeg ook mails en facebookberichtjes van makers die ik verder nog nooit had ontmoet, dat ze het heel gedurfd vonden dat ik zo’n genrefilm heb aangedurfd. En om me een hart onder de riem te steken, want het is moeilijk om in Nederland dit soort films van de grond te krijgen. Ik maak me ook hard voor het terugbrengen van het plezier in de Nederlandse film. We hoeven niet alleen maar plattelandsdrama’s en romantische komedies te maken die over het hippe dertigersleven in de stad gaan. De doorsnee film is heel zeldzaam in Nederland. Mijn film Dark Machine was echt een poging om te laten zien wat je allemaal kan met mengelingen van genres in het Nederlandse landschap, de Nederlandse taal, de Nederlandse cultuur.

Waar werk je nu aan?

Na het eindexamen werd ik gebeld door de filmacademie of ik van het huidige eindexamenjaar de Visual Effects-afstudeerfilm wilde maken. Ik ben gevraagd naar aanleiding van Dark Machine omdat het ook een genrefilm is: het heet Phoenix 38 en speelt zich af in een nieuwe IJstijd, waarin iemand de kracht heeft om hitte op te wekken vanuit zijn lichaam en zo een wapen wordt. Ik ben nu volop aan het monteren. Verder heb ik een NTR kort ingediend die is afgewezen maar ik ga kijken of ik die op een andere manier kan realiseren want ik vind het een heel goed script. En ik ben zelf andere dingetjes aan het ontwikkelen. Ik wil heel graag een kafkaëske komische thriller maken – een beetje in de stijl van After Hours van Scorsese. Een totaal paranoïde gedreven komedie. De eerste stap heb ik er al in gezet.

Sander van Dijk (29) studeerde vorig jaar af aan de Nederlandse Filmacademie, na een MBO-opleiding Audiovisuele Techniek in Hilversum. Hij maakte onder meer Sollicitatie (2014), Gevlucht Uit De Hel (2015), In de Schaduw van de Tijd (2015) en afstudeerfilm Dark Machine (2016), die terug te zien is via: http://www.npo.nl/3lab-dark-machine/18-09-2016/VPWON_1262691 . Op dit moment werkt hij aan de korte film Phoenix 38, waarvoor hij fondsen werft via https://cinecrowd.com/nl/phoenix-38