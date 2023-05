Lichting 2016: Marit Weerheijm • 21-03-2017 • leestijd 4 minuten • bewaren

Hoe vergaat het de studenten die vorig jaar met een film afstudeerden aan de Nederlandse Filmacademie? Deel vijf in een reeks: Marit Weerheijm won de Topkapi Prijs voor Beste Fictiefilm en waagt gelijk de grote stap.

Waar kwam het idee voor je afstudeerfilm Grijs is ook een kleur vandaan?

We wisten dat we graag een coming-of-age film wilden maken. In een kort verhaal van Etgar Keret, een Israëlische schrijver, kwam een personage voor dat vleugels had maar geen engel was. Dat vonden de scenarist, producenten en ik inspirerend, want dat geeft een idee van een bepaald geloof of fantasie, maar het staat ook heel erg in de realiteit. We zijn gaan nadenken over een personage in de film dat ook zo’n ambiguïteit heeft en op welke manier we die konden samenbrengen met een jong meisje. Toen kwamen we op het onderwerp van depressie en suïcide onder jongeren uit, omdat het ongrijpbaar is maar ook een onderwerp waar volgens ons niet genoeg over gepraat wordt. Het is een taboe, en wij dachten dat het perspectief van een jong meisje hier een nieuwe blik op kon werpen.

Je won de Topkapi Films Fictie Prijs en de AVROTROS-scenarioprijs tijdens de presentatie in het Eye, wat volgde?

Dat waren twee heel fijne prijzen om te winnen, omdat je dan toch meteen een fijne start maakt en je met een best wel lekker gevoel afstudeert. Hij is nu nog voor veel festivals ingezonden. Hij heeft al op het Nederlands Film Festival gedraaid waar we de Wild Card hebben gewonnen, de prijs van het Nederlands Filmfonds die bestaat uit tachtigduizend euro om een nieuw project te beginnen. Dat geeft een heel fijne vrijheid om weer een nieuw project te kunnen starten. De film heeft gedraaid in Poitiers in Frankrijk, op Camerimage, een prestigieus camerafestival waar mijn cameraman ook naartoe is gegaan. Hij heeft gedraaid in Eindhoven, in Assen binnenkort, bij de VERS Awards, in Litouwen bij het Sleepwalkers Student en Short Film festival, en hij is geselecteerd voor het kinderfestival in Toronto. Toronto is echt een heel goed festival om voor geselecteerd te worden, daar zijn we heel erg blij mee. Het is leuk om andere filmmakers van deze generatie te leren kennen en te zien waar zij mee bezig zijn en vooral dat over de hele wereld dit soort films gemaakt worden. Ik ben met producent Loes Komen naar het festival in Poitiers geweest voor een aantal dagen en ik hoop ook naar Toronto te gaan. Ik moet kijken of dat kan qua planning, want ik assisteer op het moment bij een telefilm van Erik de Bruyn en het festival is al eind april.

Waar werk je nu aan?

Na het afstuderen ben ik vrij snel betrokken bij een nieuwe film van Paula van der Oest. Als stage heb ik haar geassisteerd bij Tonio, dat was een superinteressante stage en prachtige film. Afgelopen september wilde zij een bijzonder project draaien dat ze zelf had geschreven samen met Rifka Lodeizen. Voor heel weinig geld wilde ze in tien dagen een speelfilm maken met allemaal interessante acteurs. Het heet Kleine IJstijd, en zij vroeg mij om daarbij te assisteren. Omdat we het in tien dagen moesten maken kwam het voor dat we op twee plekken tegelijk moesten draaien. In de film zitten bepaalde dingen die met een GoPro zijn gedraaid, dat mocht ik regisseren. Heel tof om te doen.

Verder heb ik laatst een plan ingediend voor een treatmentbijdrage van De Oversteek, voor een debuutspeelfilm samen met de scenarist waar ik mijn afstudeerfilm mee heb gemaakt, Saar Ponsioen. Dat ligt nu bij het Filmfonds. En ik zit sinds vorig jaar bij TheBoardRoom, waar ik als Young Talent ben geregistreerd en commercials ga maken. Ik heb intussen bij producent Revolver Amsterdam een commercial gedraaid voor een app die ze onder meer willen lanceren in New York en Buenos Aires – een initiatief om mensen bij elkaar te brengen.

Hoe zit dat met je debuutspeelfilm?

Het idee was een One Night Stand film, maar producent Topkapi dacht dat het beter tot zijn recht zou kunnen komen in een langere film. Het is een heel grote stap, maar ook een heel leuke stap. Deze film heeft wederom niet een heel luchtig thema, want het gaat over een terminaal zieke, jonge vrouw die euthanasie wil plegen en wat dat met de mensen in haar omgeving doet. Toch willen we veel humor en lucht aan het verhaal toevoegen, de film moet een ode worden aan leven en de dood. Ik denk dat ik richting het einde van maart weet of we doorgaan naar de volgende ronde.

Marit Weerheijm (24) studeerde vorig jaar af aan de Nederlandse Filmacademie. Daarvoor volgde ze een oriëntatiejaar in productie bij Open Studio aan de HKU. Ze maakte Vandaag (2015) en Grijs is ook een kleur (2016). Haar afstudeerfilm is online te bekijken: http://www.npo.nl/3lab/02-10-2016/KN_1684553