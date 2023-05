Lichting 2016: Joren Molter • 07-03-2017 • leestijd 4 minuten • bewaren

Hoe vergaat het de studenten die vorig jaar met een film afstudeerden aan de Nederlandse Filmacademie? Deel drie in een reeks: Joren Molters afstudeerfilm reist de wereld rond, maar zelf voelt hij alweer de urgentie om zijn volgende film te maken.

Hoe is het In Kropsdam is iedereen gelukkig vergaan na het Keep an Eye filmfestival?

Het gaat goed, we hebben inmiddels twaalf festivalselecties gepakt en de film schijnt aan te slaan in het buitenland. Ik denk dat dat komt door de typisch Nederlandse sfeer, terwijl het toch een universeel maatschappelijk mechanisme betreft. De film gaat heel erg over de Groningse cultuur en de stugheid van de mensen daar, maar ook het land en het landschap. Die vlakke vlaktes die we zien in Kropsdam, dat kennen wij als Nederlanders wel maar in Dubai hebben ze dat van hun levensdagen nog nooit gezien. We zijn in première gegaan op het Warschau festival waar we de Publieksprijs hebben gewonnen. Daarna is de film geselecteerd voor Izmir in Turkije, Leuven Internationaal Kortfilm Festival, Premiers Plans in Angers en komen mijn cameraman en ik net terug van negen dagen Clermont-Ferrand, waar de film in de internationale competitie draaide. Hij draait binnenkort op Go Short en we hebben recent gehoord dat we ermee naar Dubai mogen in maart. De film maakt echt een festivalreisje, wat ontzettend leuk is en een stimulans voor mij om door te gaan. Wat ik vooral het fijne vind aan festivals is dat het me ontzettend inspireert. Ik sta echt versteld van hoeveel lef en bravoure de meeste filmmakers in het buitenland hebben. Daar kan ik nog heel wat van leren.

[caption id="attachment_10890" align="alignnone" width="640"] Still uit In Kropsdam is iedereen gelukkig.[/caption]

Waar ben je nu mee bezig?

Momenteel regisseer ik commercials bij TheBoardRoom. Naast dat ik mijn huur hiermee kan betalen, vind ik zulke korte projectjes erg leuk om te doen. Ik ben veel bezig met FAMILY AFFAIR FILMS van Floor Onrust, een productiehuis dat bijvoorbeeld de films heeft gedaan van Urszula Antoniak. Ik vind haar een hele leuke producent die me ook inhoudelijk uitdaagt. Zo hebben we het One Night Stand plan Dóst ingediend. De film gaat over de Groningse jongen Alko, die in een opwelling met zijn beste vriend Björn experimenteert. Als zijn vriend verliefd op hem blijkt te zijn, moet Alko kiezen tussen zijn vriendschap en zijn positie in het dorp. Wederom een film over beklemming binnen een kleine gemeenschap, maar nu in een hele andere visuele stijl dan Kropsdam. Eerdaags horen we of we hem verder mogen ontwikkelen.

Daarnaast heeft de scenarist van Kropsdam, Britt Snel, als afstudeerscenario een speelfilm van negentig pagina’s geschreven. Gelijk na het Keep an Eye festival vroeg ik haar of ik het mocht lezen, niet eens met de intentie om het te willen verfilmen. Maar ik vond het zo’n spannend verhaal en het bevatte het zoveel thema’s waar ik mezelf in kon vinden, dat ik het op vakantie in één ruk heb uitgelezen. We hebben besloten dat verder te gaan ontwikkelen met Floor en nu ligt het bij het Filmfonds. Verder ben ik aan het broeden op een korte filmidee, dat nu nog te pril is om iets zinnigs over te zeggen.

Wat voor reacties kreeg je nadat de VARA vorig jaar je film uitzond?

Ik merkte vooral dat mensen het gevoel hebben dat het ineens heel goed met je gaat. Het gaat ook goed met mij en de film; Kropsdam heeft nu vijf prijzen gewonnen en draait op veel festivals, maar het bijzondere is dat reuring pas ontstaat op het moment dat een film af is gelopen. Het is bijna een jaar geleden dat we die film hebben gedraaid en die festivalselecties beginnen nu te lopen. Een succesje hebben met je afstudeerfilm en je daadwerkelijk gelukkig voelen zijn echter twee verschillende dingen. Sommigen denken dat het nu goed gaat, terwijl ik dagelijks in mijn uppie in mijn kantoor zit te peinzen waar die nieuwe film over moet gaan. Het raarste wat ik gehoord heb, was dat iemand dacht dat ik heel rijk ben geworden omdat ik een film op de televisie heb gehad - I wish. Het is grappig wat dat teweegbrengt.

Het maken van een speelfilm ligt al binnen handbereik, of niet?

Ik voel de urgentie om een film te maken. Het liefste zou ik bioscoopfilms willen maken, dat is mijn doel – dat geldt voor elke regisseur, denk ik. Of dat nou met veel of weinig geld is maakt niet uit, ik wil gewoon heel graag regisseren. Ik ben al bijna tien jaar bezig met filmmaken. Het zit voor mij zo in mijn systeem om films te willen maken dat ik niet zou weten wat ik anders zou moeten doen. Maar waar een wil is, is een weg. Meer dan mijn best kan ik niet doen. Film is wel echt een praktisch vak, het meeste leer ik door gewoon te doen en daarin van mijn fouten te leren. Ik hoop dat ik de kans krijg om verder te mogen leren, met elk project, met elke film. Ik hoop van harte dat ik het mijn hele leven mag blijven doen.

Joren Molter (23) studeerde vorig jaar af aan de Nederlandse Filmacademie. Hij regisseerde onder meer De lullige levensloop van een saaie man (2015), Blauw (2016), Elle est belle (2016), en afstudeerfilm In Kropsdam is iedereen gelukkig (2016). Trailers en commercials zijn te bekijken op zijn website www.jorenmolter.nl . In Kropsdam is iedereen gelukkig is terug te zien via: http://www.npo.nl/3lab-in-kropsdam-is-iedereen-gelukkig/25-09-2016/VARA_101381294