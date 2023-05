Lexa Doig speelt Talia al Ghul in Arrow

Doig was onlangs nog te zien in de serie Continuum , maar is vooral bekend van haar rol in Andromeda , een scifi-serie afkomstig van Star Trek -bedenker Gene Roddenberry. Haar optreden als Talia al Ghul in Arrow is niet eenmalig, ze zal in meerdere aflevering van de superheldenserie te zien zijn. Talia al Ghul is het vaakst terug te vinden in de Batman-strips van DC Comics. Ze is de dochter van superschurk Ra’s al Ghul, in Arrow gespeeld door acteur Matt Nable. Talia al Ghul werd op het witte doek al eens gespeeld door de Franse actrice Marion Cotillard, in The Dark Knight Rises van regisseur Christopher Nolan. Het vijfde seizoen van Arrow ging vorige maand van start op de Amerikaanse televisie. Dit seizoen zijn er naast Doig ook bijrollen voor onder andere Chad Coleman ( The Walking Dead , The Wire ) en Dolph Lundgren ( The Expendables ).