Lethal Weapon krijgt tweede seizoen

Fox geeft een tweede seizoen aan Lethal Weapon. De actieserie wordt in Nederland uitgezonden door SBS 6.

Lethal Weapon is uiteraard gebaseerd op de gelijknamige buddy-cop film, geschreven door Shane Black ( Iron Man 3 ) en geregisseerd door Richard Donner ( Superman ). Danny Glover en Mel Gibson waren daarin voor het eerst te zien als het duo Murtaugh en Riggs; de eerste een ouwe rot die tegen zijn pensioen aanzit en tweede een jonge hond die na de dood van zijn vrouw suïcidaal is geworden. Na drie sequels besloot Fox de franchise op televisie te rebooten met twee nieuwe acteurs; deze keer worden Riggs en Murtaugh gespeeld door respectievelijk Clayne Crafword ( Rectify ) en Damon Wayans ( My Wife and Kids ). Riggs is dit keer een Texaanse ex-SEAL die roekeloos is geworden na de dood van zijn vrouw, terwijl Murtaugh het na een hartaanval juist rustiger aan moet doen. Zowel Donner als Black hebben niets meer van doen met de tv-incarnatie, die werd geschreven door Matt Nix, bekend van de spionageserie Burn Notice.

Lethal Weapon is in Nederland momenteel elke dinsdagavond om 21.30 uur te zien op SBS 6. Lees ook onze recensie van de allereerste aflevering