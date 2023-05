Let the Right One In wordt televisie-pilot • Nieuws • 31-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Na een een tweetal speelfilms, komt ook de televisieadaptatie van de roman Let the Right One In van John Ajvide Lindqvist steeds dichterbij. Zender TNT heeft alvast een pilot van het vampierdrama besteld.

In 2008 werd de Zweedse verfilming van het boek overladen met prijzen en goede kritieken. Het verhaal speelt zich af in het Stockholm van de jaren tachtig waar de 12-jarige Oskar gekweld wordt door pesterijen en een teruggetrokken bestaan leidt. Hij sluit vriendschap met een mysterieus leeftijdsgenootje, die een donker geheim met zich meedraagt. In 2010 kreeg de film een Hollywood-remake; regisseur Matt Reeves ( Felicity , Cloverfield ) kwam met een Engelstalige filmadaptatie van het boek getiteld Let Me In , waarin Kodi Smit-McPhee ( The Road ) in de ban raakt van een op bloed beluste Chloë Grace Moretz.

De nieuwe televisieadaptatie van het boek wordt geschreven door Jeff Davis, de bedenker van Teen Wolf en Criminal Minds. Het verhaal zal zich dit keer afspelen in een klein plaatsje in de noordelijke staat Vermont. De cast is nog niet bekend. Overigens is Let the Right One In niet de enige vampier-serie die momenteel in ontwikkeling is; de CW bestelde onlangs een televisieadaptatie van de cultfilm The Lost Boys