Leslie Jordan hint naar vervolg Will & Grace, Debra Messing ontkent

Volgens acteur Leslie Jordan gaat zender NBC de serie Will & Grace terughalen. Volgens Debra Messing is dat echter nog niet zeker.

Jordan, die ooit een Emmy won voor zijn rol als Beverley Leslie in Will & Grace, deed zijn uitspraken tijdens een radio-interview met KPBS. Hij vertelde dat NBC voor het volgende televisieseizoen 10 nieuwe afleveringen heeft besteld. NBC zelf wilde niet op het nieuws reageren en Debra Messing liet op Twitter weten dat Jordan fout zit en dat er momenteel enkel nog wordt gepraat. De eerste geruchten over een mogelijke revival van de populaire sitcom staken oktober vorig jaar de kop op. De aanleiding was een kort filmpje, waarin de vier hoofdpersonages kibbelden over de presidentsverkiezingen. Het fragment werd ruim 6,5 miljoen keer bekeken. Hoofdrolspelers Eric McCormack en Debra Messing leken altijd wel open te staan voor een nieuwe doorstart, vooral nu steeds meer gestopte series comebacks maken met wat kortere seizoenen. De nieuwe reeks zal het helaas moeten doen zonder Debbie Reynolds ; de zangeres en actrice die in de serie gestalte gaf aan de moeder van Grace overleed vorige week.

Debra Messing was na het eindigen van Will & Grace nog te zien in series als The Starter Wife en Smash. Eric McCormack speelt momenteel de hoofdrol in Travelers , een Canadese sciencefictionserie, die in Nederland te zien is op Netflix.