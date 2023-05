Leonardo DiCaprio maakt docu-serie Frontiersmen • Nieuws • 15-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Zender History geeft groen licht aan Frontiersmen. De achtdelige documentaire-reeks wordt geproduceerd door Leonardo DiCaprio.

Met Frontiersmen zal History de verhalen vertellen van de meest iconische pioniers uit de Amerikaanse geschiedenis. De serie gaat een periode van bijna 75 jaar bestrijken. Hij start in 1783 vlak na het einde van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog en eindigt met de goudkoorts die tot 1855 heerste in Californië. De ontdekkingsreizigers die aan bod gaan komen zijn onder andere Daniel Boone, Lewis en Clark, Tecumseh, Davy Crocket en Andrew Jackson. Lewis en Clark zullen straks misschien ook te zien zijn op HBO, dat al heel lang een serie over het tweetal wil maken, met Casey Affleck en Matthias Schoenaerts in de hoofdrollen. DiCaprio speelde onlangs zelf een ontdekkingsreiziger in The Revenant , waarin hij gestalte gaf aan Hugo Glass. De film leverde hem zijn eerste Oscar op.

DiCaprio produceert steeds meer films en series via zijn eigen bedrijf Appian Way. Ook tekende hij een deal met Netflix, voor het produceren van een aantal documentaires. Eén daarvan – The Ivory Game – is net aan Netflix toegevoegd.