Len Wiseman produceert Underworld-serie

Len Wiseman gaat aan de slag met een nieuwe tv-bewerking van zijn Underworld-films.

De eerste Underword verscheen in 2003 en draaide om de vampier Selena (gespeeld door Wisemans eigen vrouw Kate Beckinsale) en haar oorlog tegen de weerwolven (Lycans) die haar familie hadden uitgemoord. Er zouden vier sequels volgen en alles bij elkaar opgeteld was de franchise goed voor een opbrengst van ruim een half miljard dollar, ondanks dat de budgetten nooit echt hoog waren. Wiseman was bij alle vijf de films betrokken. Hij schreef en regisseerde de eerste twee delen en trad voor de laatste drie films aan als producent. Volgens hem gaat de serie wel redelijk veel van de films verschillen: ‘Ik wil de term “meer volwassen” niet gebruiken, maar de toon en de personages zijn nu wat minder comic book-achtig.’ Wie straks op tv de hoofdrol overneemt van Beckinsale is nog niet bekend.

Len Wiseman produceerde onlangs het binnenkort te verschijnen The Gifted . Eerder schoot hij al de pilots voor series als Hawaii Five-0, Sleepy Hollow (dat hij ook bedacht) en Luficer