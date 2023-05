Lemony Snicket-teaser onthult graaf Olaf • Nieuws • 04-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix komt met een adaptatie van Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events. Bekijk een nieuwe teaser voor de verfilming van het kinderboek.

De serie vertelt het verhaal van de weeskinderen Violet, Klaus en Sunny Baudelaire en hun doortrapte voogd, graaf Olaf, die nergens voor terugdeinst om hun erfenis in handen te krijgen. De kinderen moeten zorgen dat ze door de sluwe plannen en vermommingen van Olaf heen kijken, terwijl ze het mysterie rond de dood van hun ouders ontrafelen. Het boek werd in 2004 al eens verfilmd met Jim Carrrey in de rol van graaf Olaf, maar in de Netflix-versie wordt het personage gespeeld door Neil Patrick Harris, bekend van de sitcom How I Met Your Mother. De teaser gunt ons een eerste blik op Harris’ transformatie. Bijrollen zijn er voor Patrick Warburton (Family Guy) en Joan Cusack (Shameless).

De serie is afkomstig van Barry Sonnenfeld, die Cusack al eerder regisseerde in Addams Family Values. Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events bestaat uit in totaal 8 afleveringen. Vanaf 13 januari zijn ze allemaal te streamen op Netflix.