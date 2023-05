Legion keert terug met een tweede seizoen • Nieuws • 17-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Dan Stevens (Beauty and the Beast) mag volgend jaar terugkeren als David Haller in een tweede seizoen van Legion. Zender FX verzekert de X-men-serie alvast van een vervolg.

Legion werd door bedenker Noah Hawley ( Fargo , The Unusuals) gebaseerd op de Marvel Comics van Chris Claremont en Bill Sienkiewicz. Het verhaal draait om David Haller, bij wie als kind door de doktoren schizofrenie wordt vastgesteld. Inmiddels is Haller begin dertig en heeft hij talloze psychiatrische inrichtingen van binnen gezien. Tijdens zijn laatste verblijf ontmoet hij een nieuwe patiënt (Rachel Keller) die hem doet vermoeden dat de stemmen in zijn hoofd misschien geen hallucinaties zijn. Haller, in de strips de zoon van Charles Xavier, blijkt namelijk één van de meest krachtige mutanten op aarde te zijn. Naast Stevens en Keller heeft Legion bijrollen voor onder andere Aubrey Plaza en Jean Smart. Het tweede seizoen zal wederom geproduceerd worden door Hawley, in samenwerking met Jeph Loeb, Lauren Shuler Donner, Bryan Singer en Simon Kinberg.

Volgens Deadline debuteert het tweede seizoen van Legion waarschijnlijk aan het begin van 2018 op FX. In Nederland wordt de serie uitgezonden op Fox. In Amerika werkt Fox tevens aan een andere X-Men-serie genaamd Gifted, waarin de hoofdrollen zijn weggelegd voor Stephen Moyer (True Blood) en Amy Acker (Angel).