The Legacy S3E1: een verfrissende nieuwe insteek

The Legacy blijft in het derde seizoen draaien om de banden binnen de familie, maar thematisch komt de focus te liggen op wat Gro, Fredrik, Emil en Signe zelf achter gaan laten.

De familie Grønnegaard heeft al heel wat te verduren gekregen. In het eerste seizoen besloot matriarch Veronika (Kirsten Olesen) vlak voor haar dood het monumentale familiehuis na te laten aan Signe (Marie Bach Hansen), een buitenechtelijke dochter. Tot groot ongenoegen van haar andere kinderen Gro (Trine Dyrholm), Frederik (Carsten Bjørnlund) en Emil (Mikkel Boe Følsgaard). Door het erfenisdrama kwamen onderlinge relaties onder druk te staan en maakten personages heftige persoonlijke ontwikkelingen door. Als toeschouwer werd je meegenomen de dynamiek van een disfunctionele hippiefamilie in, wat een intense kijkervaring opleverde.

Seizoen twee was kwalitatief een klein stapje terug. Het drama was iets minder subtiel en bepaalde scènes waren net te soapy. Toch bleef het dankzij het goede acteerwerk interessant om de nasleep van Veronica’s nalatenschap te volgen. Seizoen drie begint met een sterke eerste aflevering. Het is drie jaar later en de familie lijkt in rustiger vaarwater terecht gekomen. Vanaf de eerste minuten is het duidelijk dat de nadruk in deze nieuwe reeks op de volgende generatie zal liggen, ietwat suf gesymboliseerd door een scène waarin Signe een biggetje ter wereld helpt.

Hannah (Karla Løkke), dochter van de inmiddels gescheiden Fredrik en Solveig (Lene Maria Christensen), blijkt het artistieke talent van haar oma te hebben en is bezig met een grootse kunstexpositie vol installaties en performance art. Gro helpt haar bij de voorbereidingen, Fredrik is continu op zakenreis en Signe probeert haar varkensfokkerij van de grond te krijgen terwijl ze worstelt met slecht nieuws op persoonlijk vlak. Ondertussen heeft Emil na het overlijden van Thomas (Jesper Christensen) en het verdwijnen van Isa (Josephine Park) de zorg voor peuter Melody op zich genomen.

Alle personages krijgen mooi de tijd om hun nieuwe positie in het leven te tonen, terwijl ondertussen de spanning rustig wordt opgebouwd richting de opening van de expositie. Fredrik is op weg naar huis om bij de grote avond van zijn dochter te kunnen zijn. Een tikkende tijdbom, want de rest van de familie heeft bepaalde ontwikkelingen voor hem verborgen gehouden. Bovendien heeft Hannah nog wat verrassingen achter de hand.

Schrijfster Maya Ilsøe heeft een verfrissende nieuwe insteek genomen. De serie blijft draaien om de banden binnen de familie, maar thematisch komt de focus te liggen op wat Gro, Fredrik, Emil en Signe zelf achter gaan laten. Hoe kleurt wat ze hebben meegemaakt, met hun ouders en elkaar hun gedrag bij het overdragen van de wereld aan de volgende generatie? Gecombineerd met een mysterieuze cliffhanger rond Hannah is die vraag intrigerend genoeg om weer een seizoen verslaafd te raken aan de familie Grønnegaard.

The Leagacy S3, vanaf 1 april op Film 1