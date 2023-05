The Leftovers S3: Perfect Strangers en de nieuwe Messias • HBO , Recensie • 16-04-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Met de komst van het derde seizoen The Leftovers (Katja Herbers!), verwijzen de reeksen nog sterker (en bevreemdender) naar elkaar.

The Leftovers begon in 2014 met het alledaagse tafereel van een huismoeder in het (fictieve) stadje Mapleton, New York, die druk bellend met haar mobieltje tijdens het boodschappen doen van het ene moment op het andere ziet dat haar peuter verdwenen is. Op datzelfde moment verdwijnen wereldwijd in totaal 140 miljoen anderen. Zomaar. Met dat gegeven laat schrijver Tom Perrotta de kijker kennismaken met de verwikkelingen rond politiechef Kevin Garvey Jr (Justin Theroux). Hij moet zich staande houden tussen achtergebleven plaatsgenoten, een obscure kettingrokende sekte en zijn eigen complexe privésituatie. De tweede reeks speelt zich met name af in Jarden, Texas. Daar is Garvey na zijn ontslag als politiechef gaan wonen met onder andere zijn nieuwe vriendin. In Jarden is destijds niemand verdwenen, waardoor het een soort Paradijs is geworden met een streng toelatingsbeleid. Dat het stadje omgeven wordt door het park Miracle geeft het geheel een bijna bijbelse ambiance. Hoewel seizoen twee eindigt met semi-happy end, is er toch een vervolg, waarin Garvey tegen wil en dank voor velen een echte Messias wordt, de nieuwe Jezus.

The Leftovers is geen serie waar je halverwege kunt binnenvallen; de inhoudelijke callbacks zijn te belangrijk (hoe goed de regie, shots, acteerprestaties en muziekscore ook zijn). Zoals de verwijzing in de eerste seizoenen naar de in de jaren 80-90 populaire sitcom Perfect Strangers – met nu zelfs een cruciale rol voor één van de twee hoofdrolspelers daarvan (Mark ‘Larry’ Linn-Baker), die zichzelf speelt. Curieus: we zien Katja Herbers in een aflevering, in de Nederlandse taal!

In het nieuwe seizoen krijgt de grens tussen leven en dood, het aardse en het hiernamaals nog meer gewicht. En dat is tekenend voor het gehele verloop van de eerste twee seizoenen. Want al blijft de zoektocht naar wat er met de verdwenen medeburgers is gebeurd wel meespelen, de verhaallijnen worden vreemder en vreemder.

The Leftovers S3, vanaf 17 april op Ziggo Movies & Series XL