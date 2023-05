The Leftovers S03: Zijn de overblijvers wel de overblijvers? • Ziggo , Serie , Recensie • 06-06-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Het laatste seizoen van The Leftovers moet een antwoord geven op de grote vraag: waar zijn de 140 miljoen mensen gebleven die bij aanvang van de serie wereldwijd op hetzelfde moment spoorloos verdwenen?

Spoiler-alert : dat antwoord komt er, zij het deels. Betekent dit dat er een mogelijk vierde seizoen komt? Integendeel. Het knappe van de serie is dat het einde eigenlijk heel terloops uit de doeken wordt gedaan, zonder aan vertelkracht in te boeten. Drie seizoenen lang heeft de volhoudende kijker politiechef Kevin Garvey Jr (Justin Theroux) gevolgd, de bijna Messiaanse spil in de zoektocht naar al die verdwenen familieleden, vrienden en bekenden. Dat leidde tot Twin Peaks-iaanse situaties, X Files-achtige complottheorieën en zelfs het vervagen van grenzen tussen leven en dood.

Zoals in een eerder artikel gemeld, vergt dat veel van de kijker. En de aanhouder wordt zeker beloond. Voorspelbaarheid in het script is verre te zoeken en de acteerprestaties zijn bovengemiddeld. Bij de ontknoping aan het eind van S03 is de hoofdrol vooral weggelegd voor de minstens net zoals Garvey getormenteerde Nora Durst (Carrie Coon), die daarvoor terecht de Critics’ Choice Television Award als beste actrice won.

De niet-afgehaakte kijker wordt dus wel degelijk beloond. Maar betekent dit dat The Leftovers, en met name S03, over de gehele linie een pluim krijgt? Dat hangt er maar vanaf. Oké, er wordt dus subliem geacteerd. En het verhaal heeft voldoende onverwachte wendingen. Maar het is een teken aan de wand dat S03 van oorspronkelijk tien afleveringen werd teruggebracht naar acht. Dat heeft wellicht budgettaire redenen, maar dat verklaart misschien ook het enigszins afraffelen van het einde. Dat had wat meer aandacht kunnen krijgen, zodat alle vragen die in de serie zijn opgeworpen ook beantwoord kunnen worden. Dat gebeurt niet, maar gek genoeg voelt dat niet onbevredigend.

Wat dat betreft werkt The Leftovers als een mooie metafoor voor het leven van ons stervelingen: hou vast aan wat je wél hebt. Of zoals Durst aan het eind zegt: ‘Hier hebben we een aantal mensen verloren, daar hebben ze iedereen verloren’.

The Leftovers S03, vanaf 4 juni in z’n geheel op Ziggo Movies & Series