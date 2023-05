Leah Remini krijgt vaste rol in Kevin Can Wait • Nieuws • 06-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De recente King of Queens-reünie in Kevin Can Wait wordt permanent. Leah Remini krijgt een vaste rol naast Kevin James.

De actrice had in de finale van het eerste seizoen een gastrol als agente Vanessa Cellucci. Kevin Can Wait vertoonde vanaf de start sowieso al aardig wat overeenkomsten met The King of Queens, de sitcom waarin Remini negen jaar lang te zien was als de vrouw van de door Kevin James gespeelde Doug. En met de vaste toevoeging van Remini, ontbreekt nu eigenlijk alleen Jerry Stiller nog. De promotie van Remini is wel slecht nieuws voor Erinn Hayes. De actrice die tot op heden in Kevin Can Wait gestalte gaf aan vrouw van James, heeft van de makers te horen gekregen dat ze niet meer terug hoeft te komen voor het tweede seizoen. Hoe haar personage uit de serie wordt geschreven, is nog niet duidelijk.

Kevin Can Wait komt in de herfst terug met nieuwe afleveringen. Remini kwam onlangs weer volop in het nieuws met haar documentaireserie Scientology and the Aftermath.