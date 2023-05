Le Mans documentaire vanaf 9 juni bij Amazon • Nieuws • 16-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Vanaf vrijdag 9 juni is de nieuwe documentaireserie Le Mans: Racing is Everything exclusief te zien bij Amazon Prime.

Le Mans: Racing is Everything duikt in de rijke geschiedenis van de 24-uurs autorace, die al sinds 1923 jaarlijks plaatsvindt in Frankrijk en ook wel bekend staat als ‘de Mount Everest van de motorsport’. De serie neemt je mee achter de schermen bij de teams van Porsche, Audi, Nissan, Toyota, Aston Martin en Rebellie, terwijl ze met elkaar concurreren op één van de best bezochte eendaagse sportevenementen ter wereld. De coureurs die aan bod komen zijn onder anderen de Australische Formule 1-legende Mark Webber, de Duitse drievoudig Le Mans-kampioen André Lotterer, Nico Prost; de zoon van legendarische Formule 1-coureur Alain Prost, en de Engelse gamer Jann Mardenborough, die op 19-jarige leeftijd een plaats kreeg in het Nissan-team na het winnen van een e-Sports race.

Le Mans: Racing is Everything werd geregisseerd door James Erskine (American Masters). Samen met Victoria Gregory (Man on Wire, Senna) is hij ook één van de producenten.