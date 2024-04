Law & Order: SVU: seizoen 24 gaat in april van start bij Net5

Op woensdag 10 april gaat het 24ste seizoen van Law & Order: Special Victims Unit van start bij Net5. De serie volgt de rechercheurs van een politie-eenheid in New York die zich bezighoudt met het onderzoeken van seksuele misdrijven. De eenheid wordt inmiddels geleid door Olivia Benson (Mariska Hargitay). De première van 24ste seizoen van Law & Order: SVU is een direct vervolg op de eerste aflevering van het derde seizoen van Law & Order: Organized Crime, dat op 3 april op de Nederlandse televisie van start gaat bij Star Channel. In de première probeert Benson samen met onder meer rechercheurs Elliot Stabler (Christopher Meloni) en Frank Cosgrove (Jeffrey Donovan) een mogelijke bomaanslag te voorkomen. Het 24ste seizoen van Law & Order: SVU bestaat uit 22 afleveringen. De serie van producent Dick Wolf (Chicago PD) is tevens in zijn geheel terug te kijken bij Amazon Prime Video en verder staan er enkele seizoenen op Netflix.