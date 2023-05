Last Chance U S02E01: superieur drama op en naast het sportveld • Serie , Recensie • 22-07-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Een nieuwe standaard voor de sportdocumentaire.

Het eerste seizoen van de Netflix-serie was een prachtig gefilmde achtbaanrit vol extravagante hoogte- en dieptepunten van het American Football-team van East Mississippi Community College. Een team van verbannelingen en mislukkelingen, die op andere plaatsen worden uitgekotst, maar hier een laatste kans krijgen om zich te bewijzen en scouts van professionele clubs te imponeren. In zes afleveringen worden de spelers gevolgd tijdens hun poging om voor de vierde keer nationaal kampioen te worden.

Een imponerende cast van intrigerende figuren, zoals de grofgebekte trainer Buddy Stephens of de even gortdroge als tragische verdediger Roland Ollie, stuwden de perikelen voort. Het ene moment waren er spannende beelden van de wedstrijden, het andere van de strubbelingen om de jongens academisch op het juiste pad te houden. Ster van de serie was mede daarom ook Ms. Wagner, die zich als athletic academic advisor onuitputtelijk bleef inzetten voor de spelers. Via korte uitstapjes werd een inkijk gegeven in vaak traumatische, persoonlijke geschiedenissen, waardoor de dramatische ontwikkelingen van extra diepgang werden voorzien. Als kijker werden gebalde vuisten moeiteloos en razendsnel afgewisseld met bulderlachen en betraande oogjes.

Seizoen 1 was zo uniek, dat het hard zou nagalmen. De makers zijn slim en realiseren zich dat. Daarom beginnen ze de nieuwe serie op meta-niveau, met in de eerste aflevering veel aandacht voor de impact van het vorige seizoen. Zo blijkt trainer Stephens na het zien van zichzelf geschokt over hoe hij overkomt en probeert hij uit alle macht om zijn manier van werken aan te passen. Iets wat even lijkt te lukken, tot de zaken niet meer gaan zoals hij wil en zijn oude karakter weer begint door te schemeren. Ook is er een radio-interview met Ms. Wagner over haar populariteit, waarin de vraag aan bod komt of de nieuwe spelers zich inmiddels niet te bewust zullen zijn van de camera’s om ze heen. Het is een interessante benadering die hopelijk in volgende afleveringen uitgediept gaat worden.

Ondertussen staat er een vers team van misfits klaar om een gooi te doen naar het nationaal kampioenschap, waarbij de sporters op verschillende manieren kampen met de erfenis van hun voorgangers. Met nieuwe gezichten is het altijd even wennen, maar de eerste indruk is dat er opnieuw een paar machtige figuren rondlopen. De verwachting is dat de makers daar wederom een boeiende mix van sport, drama en humor omheen zullen creëren.

Seizoen 2 is vanaf nu op Netflix te zien.