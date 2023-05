Tracks: Macklemore, Alexandra Savior en Kate Bush • Muziek • 23-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet u deze week gehoord hebben?

Macklemore - ‘Wednesday morning’

Rapper Macklemore, bekend van nummers als ‘Can’t hold us’ en ‘Thrift shop’ die hij samen met Ryan Lewis opnam, beschrijft de bittere nasmaak die de Amerikaanse presidentsverkiezingen bij hem achterlieten. De Amerikaan rapte eerder al mee op de track ‘FDT (Fuck Donald Trump)’, maar laat zijn gevoelens nu op een rustigere manier blijken. Begeleid door een piano vraagt hij zich af of zijn dochter bang moet zijn als ze wakker wordt.

Alexandra Savior - ‘Mystery girl’

De redelijk onbekende Amerikaanse zangeres Alexandra Savior werkt samen met een grote naam: Arctic Monkeys- en Last Shadow Puppers-frontman Alex Turner. De 21-jarige scoorde een bescheiden hit toen haar nummer ‘Risk’ werd gebruikt in het tweede seizoen van True Detective , en brengt nu de single ‘Mystery girl’ uit. De track is afkomstig van haar album Belladonna of Sadness , dat in april 2017 verschijnt. Ze schreef de nummers samen met Turner.

Kate Bush - ‘And dream of sheep’

Technisch gezien is ‘And dream of sheep’ een nummer uit 1985, maar de Britse Kate Bush brengt het nummer deze week opnieuw uit. De nieuwe versie van het nummer werd twee jaar geleden opgenomen, tijdens haar Before the dawn -concertreeks, Bush’ eerste optredens sinds 1979. De single is afkomstig van een registratie van de concerten, verspreid over drie cd’s, die vrijdag verschijnt.

