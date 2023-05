Vrijdag Top Tien: De beste films uit New York • 03-03-2017 • leestijd 5 minuten • bewaren

Elke week presenteren we een top tien bestaande uit televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Met vandaag: Wat zijn de beste films die zich afspelen in New York?

New York kent allerlei wereldberoemde hoogtepunten: de imposante skyline, de vuige Lower East Side, de chique Upper West Side, de grootse Brooklyn Bridge en het immer romantische Central Park. De stad is steevast een filmset; een personage dat via het witte doek terugkeert op ons netvlies, in een voortdurend veranderende vorm.

(10) Black Swan (2010, Ziggo Movies & Series XL)

Filmregisseur Darren Aronofsky werd geboren in Brooklyn, waar zijn junkiedrama Requiem for a Dream (2002) zich afspeelt – te zien bij Amazon Prime. Black Swan werd onder meer gefilmd bij Lincoln Center, het beroemde centrum voor de kunsten in Manhattan. Met in de hoofdrol de talentvolle ballerina Nina (Natalie Portman) die langzaam toegeeft aan haar waanzin. Deze tragedie is duidelijk geïnspireerd door het Zwanenmeer.

(9) The Royal Tenenbaums (2001, Netflix)

Wes Anderson laat zijn kleurrijke verhaal over een knotsgekke en excentrieke familie afspelen in Harlem, waar ze samenkomen in een ontzagwekkend pand nabij 144th street nadat vaderlief (Gene Hackman) bekendmaakt ongeneeslijk ziek te zijn. New York blijkt een uitstekend toneel voor de andere hilarische personages/acteurs, waaronder een ijzige Gwyneth Paltrow en een koddige Bill Murray.

(8) All About Eve (1950, Netflix)

New York staat bekend als de stad waar je kan doorbreken als theateracteur op Broadway. In talloze films komt deze (valse) hoop terug. Deze film, waarin de slinkse Eve (Anne Baxter) centraal staat, gaat eveneens over ouderdom. Nieuweling Eve hoopt de rol van theaterdiva Margo (Bette Davis) te bemachtigen. Om door te breken moet je dus genadeloos zijn. Overigens werden de meeste scènes binnenshuis – zoals gebruikelijk – gefilmd op sets in Los Angeles, die andere duivelse stad waar dromen vaak bedrog zijn.

(7) Rosemary’s Baby (1968, Netflix)

Het gebouw waar het echtpaar (Mia Farrow en John Cassavetes) naar verhuist – het (fictieve) onheilspellende appartementencomplex The Bramberg – is een shot van The Dakota: gesitueerd in The Upper West Side. Daar werd vijf jaar na de opnames van deze horrorfilm John Lennon doodgeschoten. Daarmee krijgt deze film – over een demonische baby – een extra angstaanjagende lading.

(6) Grey Gardens (1975, Ziggo Movies & Series XL)

Deze film speelt zich niet af in in New York, maar op Long Island. Het aan Manhattan grenzende eiland waar de wijken Brooklyn en Queens ook toebehoren. Als je iets verder reist – richting het oosten – dan kom je uit bij The Hamptons. Daar hebben de rijken zich verzameld in de zomer, in hun decadente landhuizen aan de kust. De hoofdrolspeelsters in deze documentaire zijn Edie Bouvier en haar moeder. Het duo – de tante en het nichtje van Jacqueline Kennedy – maakte in het interbellum deel uit van de jetset in Manhattan. Maar zijn door tegenslagen – waaronder liefdesverdriet – blijven hangen in hun intussen verkrotte landhuis.

(5) Inside Llewyn Davis (2013, Pathé Thuis/Videoland)

De jaren zestig waren roerige tijden in New York. Greenwich Village was de plek waar je moest zijn als je nieuwe en gevestigde muzikanten wilde ontdekken. Met The Gaslight Cafe als episch centrum, niet ver van de boog in Washington Square Park, waar het titelpersonage (Oscar Isaac) een poging doet net als Bob Dylan door te breken als singer-songwriter. Filmmakers Joel en Ethan Coen presenteren hiermee hun lofzang op New York.

(4) Taxi Driver (1976, Netflix)

Taxi Driver roept direct herinneringen op aan Hell’s Kitchen, een wijk op Manhattan. Daar doemt in het holst van de nacht in de mist – ontstaan door warme lucht uit het riool – een kanariegele taxi op. Het is de introductie van taxichauffeur Travis Bickle, een van de eerste oprechte Vietnamveteranen uit de filmgeschiedenis. Taxi Driver is eveneens een echte Martin Scorsese-film, inclusief het nodige geweld en intelligente cameravoering. De spiegelscène – ‘heb je het tegen mij?’ – stond trouwens niet in het script.

(3) Annie Hall (1977, Itunes/GooglePlay)

Woody Allen toont in zijn films zijn New York. Dat is een stad met slechts een handjevol criminelen. Een stad die zich juist leent voor romantiek en liefdesverdriet. Die eenzijdige benadering leverde wel schitterende films op als deze. Met een hoofdrol voor Allen als de neuroot Alvy die verliefd wordt op het titelpersonage, vertolkt door Keaton, die indertijd de muze was van Allen.

(2) Goodfellas (1990, Pathé Thuis/Videoland)

De echte gangster Henry Hill – in deze film vertolkt door Ray Liotta – verscheen na het succes van deze film weer in de media. Hij bleek een minder romantisch personage dan zijn filmische evenknie. Dát is de kracht van Martin Scorsese. Met Goodfellas romantiseerde hij het criminele leven in New York zoals zijn generatiegenoot Francis Ford Coppola dat twee decennia eerder deed met The Godfather (1972). In die tijd maakte Scorsese Mean Streats (1974) een dubbelzinnige hommage aan Little Italy, de wijk waar hij opgroeide.

(1) The Godfather (1972, Pathé Thuis/Amazon Prime/Netflix)

Francis Ford Coppola maakte deze terugkeer naar film noir tegen wil en dank. Twee jaar later verscheen The Conversation, de film die hij eigenlijk wilde maken. The Godfather is echter in ons collectieve geheugen blijven hangen. Er is zoveel geschreven over deze film – over de aankleding, het legendarische acteerwerk en het ijzersterke scenario – dat elk commentaar nu overbodig voelt.

Runner-up Home Alone 2: Lost in New York (1992, Pathé Thuis/Netflix)

Kevin McCallister (Macaulay Culkin) raakt in dit tweede en laatste succesvolle deel van de Home Alone franchise verdwaald in The Big Apple. De vernuftige wijsneus weet echter tijdelijk onderdak te vinden in het aan Central Park grenzende Plaza Hotel – waar Tony Soprano tien jaar later zou resideren. Het Plaza Hotel was destijds in handen van Donald Trump, die even te zien is als Kevin de lobby betreedt. Trumps desastreuze beleid – en veel te hoge aankoopsom voor het hotel – had overigens uiteindelijk een faillissement tot gevolg.

De andere runner-ups (in willekeurige volgorde):

After Hours (1985, Itunes/GooglePlay), Westside Story (Itunes/GooglePlay), The Wolf of Wall Street (2013, Netflix/Pathé Thuis/Itunes/GooglePlay/Microsoft Store), Gangs of New York (2002, Netflix), Frances Ha (2012, niet beschikbaar), In Jackson Heights (2015, niet beschikbaar), The French Connection (1971, GooglePlay/Microsoft Store), Spider-Man (2002, Pathé Thuis), John Wick (2014, Netflix/Pathé Thuis/Videoland/Amazon Prime/Itunes/GooglePlay), Mean Streets (1973, Netflix), As Good as it Gets (1997, Netflix/Itunes/Microsoft Store). Heaven Knows What (2016, niet beschikbaar), 25th Hour (2002, Netflix/Itunes/GooglePlay), Do The Right Thing (1989, Microsoft Store/Google Play), Manhattan (1979, Itune).