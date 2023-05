Vrijdag Top Tien: Amerikaanse politiek in televisieseries • Netflix • 10-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De corruptie tiert welig in de (gefictionaliseerde) Amerikaanse politiek.

Elke week presenteren we een top tien bestaande uit televisieseries en films die beschikbaar zijn in het Nederlandse VOD-aanbod. Met vandaag: wat zijn de beste televisieseries over Amerikaanse politiek?

In dit artikel gaat het nadrukkelijk om een top tien van televisieseries die zich in meer of mindere mate echt afspelen op het politieke toneel: het (politieke) wespennest.





Southpark (1997-) Online (en gratis) te zien bij Comedy Central





Parks and Recreation (2009-2015) Ziggo Movies & Series XL





Boardwalk Empire (2010-2014) Ziggo Movies & Series XL





The Good Wife (2009-2016) Netflix





Homeland (2011-) Netflix





Veep (2012-) Ziggo Movies & Series XL





Deadwood (2004-2006) Netflix





House of Cards (2013) Netflix





Show Me a Hero (2015) Ziggo Movies & Series XL



The Wire (2002-2008) Ziggo Movies & Series XL

Deze dramaserie geeft een diepgaand beeld van de Amerikaanse stad Baltimore. En ook daar gaat niet alles over politiek (en toch wel). Maar in het derde seizoen belanden de scenarioschrijvers – onder wie, opnieuw David Simon – bij de hoge piefen uit de gemeentepolitiek. De drugsproblematiek en corruptie komen namelijk van bovenaf. En wie kent niet die befaamde uitspraak van senator Clay Davis: ‘shiiiit’.