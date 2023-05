Lady Gaga: Five Foot Two: de eerste teaser • Nieuws • 09-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix onthulde een eerste blik op hun aankomende documentaire over Lady Gaga.

De zangeres debuteerde de teaser zelf al tijdens een show in Canada, maar Netflix heeft hem inmiddels ook online gezet. In Lady Gaga: Five Foot Two neemt Gaga de kijker mee achter de schermen tijdens de making of van haar vijfde studioalbum Joanne. We zien niet alleen de opnamen van de muziek en de voorbereiding op de tour, maar ook alle hectiek die de release op persoonlijk vlak met zich meebrengt, inclusief de interacties met haar vrienden en familieleden. De ‘fly on the wall’ documentaire moet zo een ongefilterde blik geven op het leven van de zangeres, die overigens als actrice ooit een Golden Globe won voor haar bijrol in American Horror Story. De regie was in handen van Chris Moukarbel, bekend van de documentaires Banksy Does New York en Me at the Zoo.

Lady Gaga: Five Foot Two is vanaf 22 september te zien op Netflix. Bij de streamingdienst kun je nu ook kijken naar Whitney: Can I Be Me, een documentaire over Whitney Houston.