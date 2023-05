Lady Dynamite: trailer voor tweede seizoen

Maria Bamford keert volgende maand terug met een tweede seizoen van Lady Dynamite.

De redelijk onconventionele sitcom van Netflix is afkomstig van South Park -veteraan Pam Brady en Arrested Development -bedenker Mitchell Hurwitz. Het hoofdpersonage is echter gebaseerd op Bamford zelf, die net als haar evenbeeld op televisie te kampen heeft met een bipolaire stoornis. In het tweede seizoen van Lady Dynamite beproeft de actrice en comédienne haar geluk in de liefde, terwijl ze een tv-serie pitcht bij een streamingdienst. Het tweede seizoen heeft wederom bijrollen voor Fred Melamed, Lennon Parham en Bridget Everett. Daarnaast staat de trailer ook bol van de bekende gastrolspelers. Zo zien we Andy Samberg, David Spade, Fred Armisen, Jason Mantzoukas, Judd Apatow en Weird Al Yankovic voorbijkomen. Verder wordt ook de aanwezigheid van Bamfords echte ouders, in de serie gespeeld door Mary Kay Place en Ed Begley Jr, onthuld.