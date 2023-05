Lady Dynamite S02 komt 10 november naar Netflix

Maria Bamford zoekt naar het juiste stemmetje in de aankondiging voor Lady Dynamite S02.

Netflix maakte bekend dat de sitcom op 10 november terugkeert met nieuwe afleveringen. Bamford zou je als comédienne 'onconventioneel' kunnen noemen. Om dat te concluderen hoef je alleen maar naar haar experimentele Netflix-special Old Baby te kijken. Haar sitcom werd echter bedacht door Pam Brady, bekend van haar werk aan South Park , en Mitchell Hurwitz, het grote brein achter Arrested Development . Desondanks speelt Bamford in Lady Dynamite wel een fictieve versie van zichzelf; de Maria in de serie bracht ook tijd door in een psychiatrische inrichting en probeert ondanks haar neuroses en depressies haar leven weer op de rails te krijgen. In het tweede seizoen gaat ze op zoek naar liefde en pitcht ze een tv-serie bij een nieuwe streamingdienst, die mogelijk eigendom is van Elon Musk.