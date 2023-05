Laatste seizoen Bates Motel start 20 februari

Het vijfde en laatste seizoen van Bates Motel gaat op 20 februari in première op A&E. En dat is een paar weken eerder dan verwacht.

De voorgaande seizoenen van prequel-serie op het beroemde Psycho van regisseur Alfred Hitchcock ( Rear Window ) gingen telkens in maart van start. Bates Motel gaat over de jonge Norman Bates (Freddie Highmore), die met zijn moeder (Emmy-winnares Vera Farmiga) een motel runt aan de kust van Oregon. Het vijfde seizoen is gedeeltelijk gebaseerd op de filmklassieker zelf en gaat het personage Marion Crane introduceren. In de filmversie uit 1960 was Janet Leigh te zien als Marion Crane, maar in het laatste seizoen van de serie wordt ze gespeeld door zangeres Rihanna. Producent Carlton Cuse ( Lost ) liet eerder los dat haar verhaal in de serie wel net even anders wordt, om op die manier ook de trouwe fans van de film te te verrassen. Of Rihanna straks de iconische douche-scène uit het originele Psycho zal mogen doen, is dus nog even afwachten.