Laatste afleveringen van Game of Thrones krijgen wellicht speelfilmlengte

De allerlaatste afleveringen van Game of Thrones krijgen mogelijk allemaal een speelduur van ruim tachtig minuten.

Dat voorspelde sound designer Paula Fairfield tijdens de (overigens vrij spoilerloze) Game of Thrones-fanconventie Con of Thrones in Nashville. In het aankomende zevende seizoen ( bekijk hier de trailer ) duren de afleveringen bijna allemaal rond de zestig minuten, met uitzondering van de finale, die zich in tachtig minuten zal voltrekken. Volgens Fairfield wordt die lengte in het achtste seizoen eerder regel dan uitzondering. Waarschijnlijk zullen dan alle afleveringen (zes stuks in totaal) een speelduur van rond de tachtig minuten krijgen, zoals bijvoorbeeld ook het geval is bij series als Black Mirror en Sherlock. Het achtste seizoen van Game of Thrones heeft momenteel nog geen officiële premièredatum