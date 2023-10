La Brea: eerste twee seizoenen komen in november naar Videoland

De recente sciencefictionserie La Brea is binnenkort te zien bij Videoland: de eerste twee seizoenen worden op 6 november aan het aanbod toegevoegd. Het met onder meer Terra Nova vergeleken La Brea draait om een enorm zinkgat dat opduikt in Los Angeles en alle mensen, voertuigen en gebouwen die erin verdwijnen naar de oertijd transporteert. Natalie Zea (Justified) speelt de hoofdrol als Eve Harris, een moeder die in de prehistorie belandt en weer moet zien te herenigen met haar gezinsleden. La Brea werd bedacht en ontwikkeld door David Appelbaum, die eerder werkte aan The Mentalist en NCIS: New Orleans. De eerste twee seizoenen bevatten in totaal 24 afleveringen. Begin dit jaar werd ook een derde seizoen aangekondigd.