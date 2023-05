Kunstmatige cowboys in trailer voor Westworld

De verfilming van Westworld – gebaseerd op het boek van Jurassic Park -auteur Michael Crichton – is één van de meest geanticipeerde projecten die betaalzender HBO in aantocht heeft. Bekijk de nieuwe trailer.

Westworld draait om een attractiepark, waar betalende klanten zich in een nabootsing van het oude westen kunnen begeven. Er ontstaan echter complicaties, wanneer de mechanische bewoners van deze wereld, zich bewust worden van hun bestaan. De mysterieuze man in het zwart (Ed Harris) leidt vervolgens een opstand in tegen zowel de bezoekers van het park, als de grote baas ( Anthony Hopkins ) en zijn rechterhand (Jeffrey Wright). De overige bijrollen zijn voor Evan Rachel Wood ( The Wrestler ), James Marsden ( X-Men ) en Sidse Babett Knudsen ( Borgen , de aankomende Dan Brown-verfilming Inferno ).

Het boek van Crichton werd geadapteerd door Jonathan Nolan, eerder (co)scenarist van de Dark Knight -trilogie van zijn broer Christopher Nolan en ook de bedenker van de tv-serie Person of Interest . Regisseur J.J. Abrams treedt – net als bij Person of Interest – weer aan als producent. Westworld werd in de jaren 70 al eens door Crichton zelf bewerkt tot speelfilm, toen met Yul Brynner ( The Magnificent Seven ) in de Ed Harris-rol. De nieuwe televisie-versie is vanaf 3 oktober te zien bij HBO.