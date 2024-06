Kübra S02E01: diep-ethisch en existentieel

Hoewel Gokhan Sahinoglu (Çagatay Ulusoy uit The Tailor) er vorig seizoen achter kwam dat het niet God was met wie hij zat te appen, maar een algoritme, blijft zijn geloof in de almachtige ook in het tweede seizoen onverminderd sterk. En ook Sahinoglu’s volgelingen, die hem liefkozend Semavi noemen, blijven hem steunen. Zo helpen ze hem na de toespraak die hij vorig seizoen hield, waarbij geldautomaten ineens biljetten begonnen te spuwen, te vluchten nadat de politie hem op de hielen zit. Die achtervolgingsscène is exemplarisch voor Kübra, waarin het geestelijke en het wereldlijke voortdurend met elkaar in de clinch liggen – de autoriteiten zien Semavi als een zwendelaar en zeker niet als de uitverkorene.