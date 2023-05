Kristen Dunst maakt serie met Yorgos Lanthimos • Nieuws • 09-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Kirsten Dunst krijgt de hoofdrol in een nieuwe serie op AMC. Yorgos Lanthimos is aan het project verbonden als regisseur.

De serie heet On Becoming A God In Central Florida en speelt zich af in de jaren 90. Het project wordt door AMC omschreven als een zwarte komedie over vrij ondernemerschap en de passie die één vrouw heeft voor de Amerikaanse droom. Dunst speelt een weduwe die voor een minimumloon werkt bij een waterpark in Orlando en het slachtoffer wordt van een frauduleus piramidespel. Door zelf ook te gaan liegen en bedriegen, werkt ze zich omhoog binnen de gigantische corporatie die haar net helemaal heeft uitgekleed. On Becoming A God In Central Florida wordt geproduceerd door George Clooney en Grant Heslov, die een Oscar wonnen voor Argo. De Griekse Lanthimos maakte in 2015 zijn Engelstalige debuut met The Lobster, een absurde komedie met Colin Farrell en Rachel Weisz. De film werd lovend ontvangen en bezorgde Farrell een Golden Globe-nominatie.

Kirsten Dunst had eerder een vaste rol in het tweede seizoen van Fargo, waarvoor ook zij een Golden Globe-nominatie ontving. Ze is momenteel in de Nederlandse bioscopen te zien in Hidden Figures en herenigde onlangs met haar Marie Antoinette-regisseur Sofia Coppola voor een remake van de Clint Eastwood-film The Beguiled.