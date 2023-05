Kostuums in Game of Thrones uitgelicht

Michele Clapton is de ontwerper van de indrukwekkende kostuums in Game of Thrones en doet haar verhaal in een featurette.

Clapton legt in het filmpje uit hoe ze de kostuums van de personages allemaal een eigen verhaal wil laten vertellen. Ze geeft aan daarbij vooral een zwak te hebben voor de kleding van Daenerys, Cersei, Sansa en Arya, de belangrijkste vrouwelijke personages die nu nog in de serie zitten. Verder praat ze over de inspiraties voor alle kostuums en het bijhouden en uitwerken van allerlei kleine ideetjes in een schetsboek. In het aankomende zevende seizoen van Game of Thrones zijn veel van de personages voorzien van nieuwe kledij. Verschillende van die kostuums kwamen al even voorbij in een aantal aparte promo's van HBO. Om alles wat langer in beeld te zien kun je ook de recente trailer bekijken.