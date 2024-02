Koningshuis the Musical: komische serie van Diederik Ebbinge komt naar de NPO

Diederik Ebbinge (De Luizenmoeder) schreef en regisseerde een nieuwe komische serie die vanaf zondag 17 maart te zien is op NPO 3 en dan tevens naar NPO Plus komt. Het zesdelige Koningshuis the Musical speelt zich af achter de schermen bij een musicalproductie over het Koningshuis, waarbij de cast en crew steeds zenuwachtiger worden omdat het koninklijk echtpaar de honderdste voorstelling bij zal wonen. Valentijn Benard speelt een verslaggever van een showbizzprogramma die dagelijks bericht vanaf de set, waarbij onder meer ter sprake komt dat Maxima gespeeld wordt door een zwarte actrice (die wordt gespeeld door Sarah Janneh), omdat de regisseur (gespeeld door Ebbinge zelf) de musical 'color blind' heeft gecast. Marcel Hensema (Sphinx) speelt een producent van de musical en Noortje Herlaar (Kapsalon Romy) is te zien als de actrice die in de musical gestalte geeft aan Beatrix.