Koningin Elizabeth blijkt fan van The Crown

Nieuws waar Claire Foy blij mee zal zijn; koningin Elizabeth heeft het eerste seizoen van The Crown bekeken en is fan van de Netflix-serie.

Foy geeft in het drama gestalte aan een jonge versie van de inmiddels 91-jarige koningin van Engeland. Volgens The Daily Express krijgt Elizabeth al jarenlang elke zaterdag bezoek van haar zoon Edward en haar schoondochter Sophie, die dan met haar dineren en een film of serie kijken. Het stel heeft een Netflix-account en als fans van The Crown hebben ze alle afleveringen van de eerste reeks inmiddels ook samen met Queen Elizabeth bekeken. Een bron die dichtbij de koningin staat, bevestigt dat ze erg gecharmeerd is van de serie, ondanks het feit dat sommige gebeurtenissen wat meer gedramatiseerd zijn. The Crown kreeg vorige week ook al complimenten van Elizabeths kleindochter prinses Eugenie.

De opnamen van het tweede seizoen van The Crown zijn net afgerond. De tweede reeks richt zich op de periode 1955-1964. Michael C. Hall zal te zien zijn als John F. Kennedy.