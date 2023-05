Komiek en acteur Don Rickles (90) overleden • Nieuws • 07-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Komiek Don Rickles is op 90-jarige leeftijd overleden. Zijn carrière overspande maar liefst zes decennia.

Rickles stond vooral bekend als insult comic ; iemand die het beledigen van mensen tot een kunst wist te verheffen. Hij was een graag geziene gast bij The Tonight Show Starring Johnny Carson en The Late Show with David Letterman. Daarnaast mocht Rickles zich rekenen tot één van de grondleggers van de Dean Martin Celebrity Roasts, die in de jaren 70 en 80 werden uitgezonden op NBC. Daar mocht hij naar hartenlust beroemdheden als Frank Sinatra - één van zijn allerbeste vrienden – en Ronald Reagan op de hak nemen. Op het witte doek was Rickles te zien in films als Kelly’s Heroes en Casino van Martin Scorsese. Op tv had hij gastrollen in series als The Twilight Zone, The Addams Family, I Spy en Get Smart! en speelde hij de hoofdrol in zijn eigen sitcom C.P.O. Sharkey.

Jongere kijkers zullen Rickles echter vooral kennen als de stem van Mr. Potato Head in de Toy Story-films. Momenteel werkt men aan het vierde deel in de serie, maar het is nog niet bekend of Rickles voor zijn dood al klaar was met zijn opnamen.