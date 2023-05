Kodachrome komt straks exclusief naar Netflix • Nieuws • 12-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix heeft de nieuwe film Kodachrome met Ed Harris en Jason Sudeikis aangekocht.

Het drama ging onlangs in première op het Toronto Film Festival en kreeg veel positieve kritieken, waarbij vooral de performances geroemd werden. Netflix besloot vervolgens om de film voor 4 miljoen dollar aan te kopen. Kodachrome speelt zich af tijdens de nadagen van het door Kodak op de markt gebrachte fotorolletje waar de titel naar verwijst. Nu de digitale foto's in opkomst zijn, besluit Kodak de plekken waar de ouderwetse kiekjes nog ontwikkeld kunnen worden in een rap tempo te sluiten. Een van elkaar vervreemde vader (Harris) en zoon (Sudeikis) ondernemen een road trip om op tijd bij het fotolab in Kansas aan te komen, voordat deze locatie zijn deuren sluit en ze hun gemaakte foto's voorgoed kwijt zijn. Naast Sudeikis en Harris is ook Elizabeth Olsen in de film te zien.

Kodachrome heeft nog geen premièredatum. Ed Harris is nu bezig met het tweede seizoen van Westworld en Jason Sudeikis is momenteel een van de producenten van Detroiters