Knuckles: spin-off met Idris Elba verschijnt in augustus bij SkyShowtime

De komische avonturenserie Knuckles komt later dit jaar ook naar Nederland: vanaf zaterdag 3 augustus zijn alle afleveringen (zes stuks) te streamen bij SkyShowtime. De serie is een spin-off van de recente Sonic the Hedgehog-films, waarbij Idris Elba (Luther) opnieuw te horen is als het titelpersonage. Het verhaal speelt zich af tussen de tweede film uit 2022 en de later dit jaar te verschijnen derde film. In de spin-off-serie probeert de buitenaardse Knuckles de schuchtere sheriff Wade Whipple (Adam Pally keert terug als het personage dat hij ook speelde in de twee films) wat strijdvaardiger te maken. Rory McCann (The Hound in Game of Thrones) is de bad guy van dienst die Knuckles op de hielen zit en verder zijn er tevens rollen voor Ellie Taylor (Ted Lasso), Edi Patterson (The Righteous Gemstones) en Julian Barratt (Mindhorn). De serie ging in Amerika vorig jaar in première bij streamingdienst Paramount+.