Knight Rider komt terug als webserie

De serie over de intelligente auto KITT en zijn bestuurder Michael Knight maakte in de jaren 80 een tv-icoon van David Hasselhoff. De nieuwe web-reboot is afkomstig van Star Trek Beyond -regisseur Justin Lin, die de serie zal schrijven en produceren. Lin heeft door het regisseren van verschillende Fast & Furious-films ook al aardig wat ervaring met auto’s. Machinima had eerder succes met webseries gebaseerd op videogames als Street Fighter, Mortal Kombat en Halo. Ze vinden het tijd om Knight Rider nieuw leven in te blazen, omdat een auto als KITT vandaag de dag geen complete sciencefiction meer is. Over het verhaal is nog niets bekend, maar de serie moet in 2017 debuteren op YouTube. Lin werkt momenteel ook aan een nieuwe een film rond snelle auto’s, getiteld Hot Wheels.